4 أسباب تجعل مشاهدة The Hitman’s Wife’s Bodyguard ممتعة

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القاهرة - سامية سيد - بين الكوميديا والاكشن وفي ظل احتياج محبي السينما العالمية مشاهدة أعمال جديدة بعد تأجيل العديد منها، تم طرح فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard الأربعاء الماضي، وهو الجزء الثاني للفيلم الذي طرح في 2017، والفيلم الذي تقوم ببطولته الجذابة سلمي حايك وحقق حتي الآن في امريكا 17مليون دولار، وهو رقم يعتبر لائق جدا وسط إغلاق الكثير من دور العرض وانخفاض سعة الحضور، في حين حقق الفيلم عالميا 80,497 مليون دولار، حسب ما ذكر box office mojo، والفيلم مدته ساعة و29 دقيقة، وعن تقيم الجمهور له علي موقع rottentomatoes، حصل The Hitman’s Wife’s Bodyguard علي تقيم ايجابي بنسبة 79%، مع تصنيف R.



The Hitman’s Wife’s Bodyguard

وتدور أحداث The Hitman’s Wife’s Bodyguard حول عودة الزوجان الأكثر فتكًا في العالم، والحارس الشخصي مايكل بريس والذي يقوم بدوره النجم رايان رينولدز، وتبدأ الاحداث حول مهمة أخرى تهدد الحياة، ولا يزال بريس يعمل بدون ترخيص الحارس الشخصي ويخضع للتدقيق ، كما يجبر على اتخاذ إجراء من قبل زوجة داريوس الأكثر تقلبًا ، سونيا كينكيد، والتي تقوم بدورها سلمى حايك، ونظرًا لأن بريس مدفوعًا على الحافة من قبل اثنين من أخطر الرجال في العالم، فيتفق الثلاثي وسرعان ما يكتشفون ان قوي الانتقام تأتي من (أنطونيو بانديراس).

وبعد سرد الأحداث التي يدور حولها الفيلم إليك 4 أسباب تجعل مشاهدة The Hitman’s Wife’s Bodyguard مشاهدة ممتعه ..

1- The Hitman’s Wife’s Bodyguard يصنف فيلم كوميدي اكشن وهو ما يجعله فيلم جاذب لمحبي السينما، فهم مشتاقين لدخول صالات الشاشة الكبيرة لمشاهدة فيلم حركة "لطيف".

2-الجزء الأول من الفيلم حقق إيرادات وصلت إلي 176,600,207 مليون دولار مما يجعل الجزء الثاني يستحق المشاهدة.

3-مشاهد الاكشن في الفيلم مع العامل الكوميدي وهو ما جعل الفيلم يحمل أحداث سريعة غير مملة علي الإطلاق.

4- المعارك بالأسلحة النارية والانفجارات والمطاردات والصراعات، والتصوير في كرواتيا وإيطاليا وبريطانيا وسلوفينيا، جعل الفيلم مختلف ويحمل عوامل جذب المشاهد.