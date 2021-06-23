طليق ” عبلة كامل ” يكشف حقيقة عودتها إلى الساحة الفنية

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان ” أحمد كمال ” طليق الفنانة ” عبلة كامل ” عن اقتراب عودتها من جديد إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة .

فقال أحمد كامل في تصريحات صحفية له أن الفنانة عبلة كامل تقرأ في الوقت الحالي عددا من السيناريوهات لأكثر من مسلسل ولكنها لم تستقر على أي عمل منها حتى الآن .

وأشار إلى أنه في حال استقرارها على السينايو والعمل الذي ستشارك به وتوقيعها عليه سوف تعلم الجمهور بذلك .