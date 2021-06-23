سمية الخشاب : ” وجع في مجانصك وعضلاتك اللي انت فرحان بيهم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:57 مساءً - شنت الفنانة ” سمية الخشاب ” هجوما في تغريدة لها على الشخص الذي يقوم بالاعتداء على امرأة بالضرب مؤكدة على أن هذا التصرف لا يمت للرجولة بصلة .
فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها قائلة : ” المخلوق اللي يمد إيده علي واحدة ست ملوش علاقة بالرجولة .. وايا كان السبب وايا كان علاقته بيها ” .
وتابعت : ” المهر ولا الشبكة ولا حتي دم قلبك مش معناها إنك اشتريتها دي إنسانة وربنا كرمها هتيجي انت يا جاهل وتهينها .. وجع في مجانصك وعضلاتك اللي انت فرحان بيهم ” .
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