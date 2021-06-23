بعد 21 يوما في الغيبوبة .. تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد سامي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشر ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه لأزمة شديدة مؤخرا تسببت في دخوله في غيبوبة منذ 21 يوما .

فأشار نجل خالد سامي في تغريدته إلى أن الوضع الصحي لوالده مستقر ولكنه مازال في الغيبوبة .. مؤكدا على أن الأطباء ليس لديهم أي شيء يقدمونه تجاه وضعه الحالي سوى الانتظار ومطالبا من الجمهور الدعاء له .

وكتب قائلا : ” اليوم يكمل أبوي 21 يوماً في الغيبوبة .. الحالة مستقرة لكن مافي شي نقدر نسويه علشان نساعد بأنه يقوم غير الدعاء والانتظار .. يوميا أنا عند ابوي انتظر اللحظة اللي يقوم فيها .. دعواتكم يا أحبة ” .