حقيقة مشاركة سيلينا غوميز في حفلات الرياض والفاعليات الترفيهية بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حازت النجمة العالمية سيلينا غوميز على اهتمامات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية.

وطالب عدد كبير من المستخدمين بمشاركة سيلينا غوميز في مواسم السعودية التي تضم فعاليات ترفيهية عديدة.

إلى ذلك، دشن المركز الوطني للفعاليات في السعودية، منصة "مطلوب" بهدف تسهيل وتنظيم مشاركة الأفراد والشركات في فعاليات ومواسم السعودية.

وتتيح منصة "مطلوب" للأفراد والشركات أن يكونوا جزءاً منها، سواء من خلال طرح الأفكار، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ الفعاليات، وكل ما يخص المشاركة والاستفادة منها.



