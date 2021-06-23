إنجي المقدم لـ"الخليج 365": انتظروني في "دليلك الذكي إلى الطلاق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية إنجي المقدم أنها ستشارك في بطولة مسلسل "دليل الذكي إلى الطلاق" للمخرج مصطفى أبو سيف.

وقالت إنجي المقدم لـ"الخليج 365" إن المسلسل الجديد مكون من 45 حلقة متصلة، وهو لايت كوميدي، ومأخوذ عن فورمة أجنبية، وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على جميع أعضاء فريق العمل .



وعن ظهورها في رمضان 2021 في مسلسل "الاختيار 2" قالت: "بصراحة شديدة كنت مرعوبة من المشاركة في هذا العمل الضخم، خاصة أن الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا، ولكن العمل مع المخرج المحترف والموهوب بيتر ميمي، جعلني أشعر بالراحة وأنني في إيد أمينة.





وعن التعاون مع الفنان المصري كريم عبدالعزيز، قالت: "سعدت بالتعاون مع كريم عبدالعزيز، لأنه ممثل له قاعدة جماهيرية كبيرة، وشاطر جدا، ويمتلك حضورا كبيرا".

وبسؤالها عن أصعب مشاهد المسلسل قالت: "شخصية (نادية) زوجة الضابط الوطني، صعبة جدا، اقتربت من حياة الزوجة التي يتعرض زوجها طوال الوقت لضغط عصبي بسبب واجبه الوطني، وفي هذا العمل قدمت مشهدين في غاية الصعوبة، الأول لحظة الاعتراف بإصابتي بمرض السرطان لزوجي، والثاني لحظة إجراء العملية، وحمدا لله تلقيت ردود فعل طيبة حول دوري في المسلسل".