شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. طرح فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى في دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى في السينمات ويشارك في بطولته كل من النجم ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني .

وأعلن مؤخرا محمد ناقرو، الموزع السينمائى بالخليج لفيلم النجم تامر حسنى "مش أنا"، عن فتح صالات عرض إضافية للفيلم، وذلك قبل طرحه بدورالعرض هناك، نظرًا لحالة الإقبال الشديدة على الفيلم من قبل الجمهور الذى ينتظره، وهو ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار حتى يتسنى لأكبر قدر من الجمهور ومحبى تامر حسنى من مشاهدة العمل مثلما ذكر عبر الحساب الرسمي للموزع على موقع إنستجرام في تهنئته للنجم تامر حسنى، مؤكداً أن تلك هى المرة الأولى التى يحصل فيها ذلك.

من ناحية أخرى كان قد تخطى برومو فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى أكثر من 13 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرًا مؤشرات البحث.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.