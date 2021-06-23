شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يتلاعب بالسيف ويعود من جديد للتدريبات فى سن الـ 73.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، بشكل مختلف للغاية في أحدث ظهور له وهو يتلاعب بالسيف ويعود من جديد للتدريبات القاسية في صالة الجيم، وبالرغم من بلوغه سن الـ 73، إلا أن اسطورة هوليوود خطف الأنظار إليه بلياقته البدنية المرتفعة التي ظهر عليها في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام منذ قليل.

ودفع شوارزنيجر متابعيه وجمهوره إلى التساؤل حول ما إذا كان هناك عمل فني جديد سيظهر فيه خلال الفترة القادمة، بعد إثارته الجدل بالفيديو الجديد الذى دعا فيه الجميع بالعودة لحياة الباراري.

وكشف شوارزنيجر عن سر له علاقة بأطفاله حينما كان حاكمًا لولاية كاليفورنيا، وذلك أثناء حواره مع ابنته كاثرين بالبرنامج التى تقوم ببثه عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث تطرقا معًا إلى تلك الفترة من حياة الأسرة، وأكد أرنولد أنها كانت فترة صعبة للغاية على العائلة، مؤكدًا أن أبناءه الأربعة بلا استثناء مع زوجته كرهوا وظيفته الجديدة ودخوله عالم السياسة.

وهو الأمر الذى أدى إلى انفجار ابنته من الضحك خلال حوارهما مثلما ذكر موقع الديلى ميل الذى أكد أن العائلة كانت تحبه كممثل، ولم تحب الأمور الرسمية التي بات عليها الأمر منذ أن تغيرت دفة الحياة مع كونه سياسيًا مرموقًا خلال تلك الفترة حيث تغيرت الحياة بالكامل.



ارنولد بالسيف فى احدث ظهور



ارنولد في احدث ظهور