شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع لـ تامر حسنى:"مبروك يا فولاذى" والأخير يرد:"حبيبي يا أبو قلب جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان على ربيع، على تهنئة النجم تامرحسنى، على فيلمه الجديد " مش أنا"، ونشرصورة تجمعه بتامر من العرض الخاص للفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" من العرض الخاص لفيلم "مش أنا " بصراحة اتبسطت قوي قوي من الفيلم وتامر حسني متألق كالعادة بس الفيلم ده مختلف لأن الدوروالشخصية الي عملها صعبة جدا ميعملهاش غيرممثل جامد قوي مبروك يا فولاذى"، ليرد عليه تامر في تعليق قائلا:" حبيبي يا علي يا أبو قلب جميل ربنا يخليك ليا نورتني يا فنان يا عسل أنت".



على ربيع

وأقيم العرض الخاص لفيلم " مش أنا" للنجم تامر حسنى، أمس الثلاثاء، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى الذى تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.