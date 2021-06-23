شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى وملحم زين يعيدان عصر الحفلات فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان إلا أن هناك إصرار من بعض النجوم على إعادة إحياء البهجة والبسمة على وجوه الشعب اللبنانى مرة أخرى بعد طول غياب وأيام مريرة مرت عليهم.

ومن هؤلاء النجوم الذين قررا تحدى كل الظروف الصعبة والموافقة على المشاركة في حفل غنائى كبير بأحد الفنادق الكبرى ببيروت فى منتصف الشهر المقبل النجمين عاصى الحلانى وملحم زين.

من ناحية أخرى وجه النجم اللبناني عاصى الحلانى منذ فترة التحية للمرأة فى يومها العالمى، مشيرا إلى أن هذا هو موعد الاحتفال بإنجازاتها ودورها الكبير في المجتمع، حيث شاركات في كل المجالات وتربية الأجيال وبناء بلادها.

ونشر عاصى الحلانى، وقتها عبر حسابه بموقع تويتر، صورة تجمعه مع زوجته كوليت بولس وابنتيه ماريتا ودانا، وعلق: "يوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع ويُحسب للمرأة دورها الكبير في المجتمع وشاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكانت لها أدوار عديدة، لعل الدور الأساسي يتمثل في بناء بلادها وتربية الأجيال، المرأة هي أمي وزوجتي وأختي وابنتي وكل هذا العالم".

ودائما ما يشارك النجم اللبناني عاصى الحلانى، متابعيه وجمهوره، بصوراً مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتي كان آخرها حين ظهر من وراء إحدى النوافذ التي تطل على برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة.