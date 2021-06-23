محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد: “نجمتي المفضلة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:43 مساءً - شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على انستغرام رصدت لحظة لقائها بمواطنته الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد.

وحرص محمد رمضان على التعبير عن حبه وإعجابه بالفنانة نبيلة عبيد، حيث ظهر في الصورة وهو يقبل يدها، تعبيرا عن اعتزازه بها.

وعلق رمضان على الصور التي نشرها عبر حسابه على انستجرام:” أجمل صدفة مع نجمتى المفضلة نبيلة عبيد في دبى”.

وكان محمد رمضان قد نشر قبل ذلك صورة له من داخل طائرته الخاصة اثناء سفره الى دبي حيث ظهر وهو يحمل السيغار ويتصفح مجلة “فوغ” التي تحمل صورته على غلافها في عدد ابريل الماضي.