نوال الكويتية مع عائلتها في ضيافة الوليد بن طلال

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:43 مساءً - شاركت الفنانة نوال الكويتية متابعيها على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعتها وعائلتها والامير السعودي الوليد بن طلال.

وظهرت نوال الكويتية، في الصورة، مع زوجها الملحن مشعل العروج وابنتها حنين بينما كان يتوسطهم الامير الوليد بن طلال وعلقت عليها كاتبة: “تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الامير الوليد بن طلال .. اكرمك الله يابوخالد وعسى الله يعزك ويطول في عمرك”.

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وكان قد نشر حساب روتانا على “تويتر” فيديو للقاء يجمع كلاًّ من سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والفنانة نوال وزوجها الملحن مشعل العروج، في حديث ودي متبادل، وكان عنوان الفيديو (بعد غياب طويل).

وكتب تغريدة مرافقة الفيديو: (بعد غيابٍ طويل العراب #سالم_الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يلتقي بقيثارة الخليج #نوال_الكويتية والملحن #مشعل_العروج وحديث ودّي متبادل .. تتوقعون في عمل جديد؟)

وقال سالم الهندي مخاطباً الفنانة نوال: أم الحنين، ولهنا عليك، مر وقت طويل لم نجتمع، وعلقت نوال بدورها قائلة: انتهت كورونا والناس بدأت في التطعيم، بعدها رحب الهندي بالملحن مشعل العروج وقال: (بو سليمان منور، نريد الأعمال الحلوة)، لينتهي الفيديو بكلمة للهندي: ترقبوا المفاجأة.