نجلاء بدر تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة خلافها مع مي عمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، حدوث خلاف بينها والفنانة المصرية مي عمر، أثناء تصوير مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامي.

وقالت نجلاء بدر لـ"الخليج 365": "التقيت الفنانة مي عمر في مشهد واحد فقط، أثناء تصوير دوري في مسلسل "نسل الأغراب" وليس صحيحا ما تردد حول حدوث صدام بيننا، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها".



وحول تقليص دورها في المسلسل قالت: "بصراحة شديدة كان الاتفاق على مساحة كبيرة، ولكن عندما بدأنا التصوير فوجئت بأنه تم تقلص الدور، في البداية شعرت بالغضب، لكن عندما شاهدت العمل بالكامل فرحت بحالة النجاح التي حققها المسلسل، وبالصورة النهائية التي خرج بها للجمهور".

وبشأن الانتقادات التي تعرض لها مسلسل "نسل الأغراب"، قالت:" أصابني الحزن بسبب موجة الانتقادات، وكنت أتمنى إقامة حفل كبير بسبب نجاح العمل، لكن موجة النقد والهجوم أصابتني بالغضب، خاصة وأننا بذلنا مجهودا كبيرا في تصوير العمل، وكل الفريق بذل جهدا كبيرا لتقديم عمل مشرف".





وبسؤالها عن أسباب حماسها للمشاركة في مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في رمضان 2021، قالت: "تحمست لأسباب كثيرة، في مقدمتها أن القصة من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولكن تم تطبيقها على كل الشواهد السلبية التي نلمهسا في الوقت الحاضر، مثل المرأة التي تدخل التمثيل عن طريق زوجها، وعامل البنزينة الذي تحول لمطرب مهرجانات فجأة".

وتابعت: "من أسباب حماسي للمسلسل أيضا وجود ممثلين من العيار الثقيل مثل يسرا اللوزى وسوسن بدر وأحمد بدير ومحمد ثروت، كما أن العمل مكون من 15 حلقة، ويعد تجربة جديدة بالنسبة لي".

وعن مشروعاتها الفنية الجديدة، قالت نجلاء بدر: "أشارك في بطولة فيلم بعنوان "ليلة العيد" للمخرج سامح عبدالعزيز وبطولة يسرا، وعبير صبري وسيد رجب، وأجسد في هذا العمل دور فتاة من حي شعبي".