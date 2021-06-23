محمد فراج وبسنت شوقي يكشفان لـ"الخليج 365" كواليس حفل عقد القران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف حفل "عقد قران" الفنان المصري محمد فراج والفنانة المصرية بسنت شوقي، الذي أقيم منذ أيام، أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بسبب الفكرة المبتكرة التي اعتمد عليها الثنائي المصري، في تنظيم الحفل بشكل جيد.



”الخليج 365” التقت محمد فراج وسألته عن كواليس هذا الحفل المبهر وفكرته، وأجاب قائلا: "فكرة الدخول على أنغام أغنية (حاجة غريبة) للراحل عبدالحليم حافظ، وركوب الدراجة فكرتي، إلا أن الخيال والتصور الكامل للحفل نتاج فكر بسنت شوقي".

وتابع فراج حديثه قائلا: "فكرنا نعمل حاجة شبهنا، وبعيدة تماما عن التكلف، وفوجئت بردود الفعل، والصدى الواسع للحفل، كما أنني اندهشت من انتشار صورة الدراجة، ونفسي أعرف مين الذي نشرها".





والتقطت بسنت شوقي خيط الحديث قائلة: "كل شيء عجبني جدا في حفل عقد القران، كما أن المأذون الذي عقد القران أضاف جوا رائعا على الحفل، وتعمدنا أن يكون الضيوف من الأصدقاء المقربين والأهل، باختصار قمنا بدعوة ناس بنحبها وتحبنا".

وبسؤاله عن مشروعاته الفنية الجديدة، قال فراج: "أعمل مع بسنت في فيلم بعنوان (أهل الكهف) وأتمنى أن يُعرض قريبا وينال رضا الجمهور والنقاد".

وبشأن ما تردد حول عرض الفيلم تجاريا في السعودية قبل مصر، أضاف فراج: "بصراحة لا أعرف شيء عن هذا الأمر، ولكن السعودية بلد شقيق لمصر، وعرض الفيلم هناك يسعدني، لاسيما وأن السعودية تشهد حراكا فنيا وثقافيا كبيرا، في ظل هيئة الترفيه السعودية".

فيما تحدثت بسنت في هذا الأمر قائلة: "فخورة بالنهضة الفنية في السعودية، وأتوقع أن تكون رائدة في هذا المجال مستقبلا".