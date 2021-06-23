شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحتفل بنجاحها فى وضع الماكياج: "مش مصدقة إنى حطيت ميك أب لنفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة منى زكى جمهورها ومحبيها بفيديو قصير وهى تحتفل بوضع المكياج لنفسها، ويبدو أنها كان لديها مشكلة كبيرة في طريقة وضع المكياج لنفسها، بطريقة صحيحة، وكتبت على الفيديو بخاصية "الستوري" بموقع إنسجرام: "وأنا مش مصدقة أني حطيت ميك أب لنفسي عدل لأول مرة".



منى زكى

يشار إلى أن منى زكى شاركت فى مسلسل "لعبة نيوتن" وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن. كما شارك في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة منى زكى على فيلم "الجواهرجى" للنجم محمد هنيدى وتجسد دور زوجته خلال الأحداث، ومن المقرر إنطلاق تصوير العمل مطلع الشهر المقبل، عقب انتهاء المخرج إسلام خيرى من التفاصيل المتبقية، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.