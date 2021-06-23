شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حديد يحتفل بعيد ميلاد ابنه الــ 22: كان يومًا جيدًا عندما وصلت لحياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه عارض الأزياء الشهير أنور حديد الــ 22 حيث ولد في 22 يونيو عام 1999.

ونشر حديد صورة عبر حسابه على انستجرام له ولأنورحديد وهو يقبل رأسه وعلق عليها:" ليلة سعيدة يا بني، لقد كان يومًا جيدًا لي ولأمك وأخواتك عندما وصلت إلى حياتنا".



محمد حديد وابنه

وسابقا احتفل محمد حديد بعيد ميلاد ابنته جيجي حديد، حيث شارك الملياردير الأمريكي الفلسطيني صورا من دولاب الذكريات لابنته عارضة الأزياء جيجي حديد، فى مرحلة الطفولة، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهر محمد حديد، فى الصور مع طفلته فى اماكن متعددة.



انور حديد

وعلق الملياردير محمد حديد، على الصور بمناسبة عيد ميلاد ابنته، قائلاً: "لن تتذكرى أنني كنت أطهو الطعام بينما كنت أجالس الأطفال.. كنت سأضع لك قدرًا.. وستجلسي هناك تراقبيني أطهو.. أنتِ أحلى طفلة وأنجبتِ طفلة حلوة.. أحبك يا طفتلي.. وعيد ميلاد سعيد جدا".

وأضاف الملياردير محمد حديد: "ما هي الأشياء التي لم تكن تعرفها عن جيجي حديد؟،

1. صنعت نفسها بنفسها ولم تأخذ دولارًا واحدًا من والديها

2. بدأت عرض الأزياء لـ Baby Guess عندما كانت في سن صغيرة

3. كانت إحدى منافسات الكرة الطائرة الأولمبية جونيورز

4. كانت متسابقة أولمبية في الفروسية وحصلت على المئات من المركز الأول والبطولات الوطنية.. وما زالت فى سباقات الخيل حتى اليوم".

وتابع: "5. تم استثناءها من علم النفس الجنائي بجامعة نيويورك بعد المدرسة الثانوية

6. لديها أكبر عدد من مجلة Voguemagazine في جميع أنحاء العالم حوالي خمسين

7. سفير اليونيسف في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط الإفريقي وجنوب شرق آسيا"، وتوقف محمد حديد عن النقطة رقم 7 مضيفًا كلمة "يتبع"، ليبدو أنه سيتابع كتابة المعلومات غير المعلومة عن ابنته فى تدوينات أخرى تباعًا على مدار الأسبوع الذى خصصه للاحتفال بعيد ميلاد جيجى.