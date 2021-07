شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تبدو حزينة وبوزن زائد قبل يوم واحد من جلسة الوصاية أمام والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة الشهيرة بريتنى سبيرز حزينة للغاية قبل يوم واحد من جلسة الوصاية التي تحاول فيها التخلص من سيطرة وصاية والدها عليها، حيث أكد موقع الديلى ميل خلال تقريره أن بريتنى سبيرز من خلال صور حصرية رصدوها لها أنها بدت حزينة للغاية وأشبه بالتائهة أثناء خروجها من قسم العمدة قبل الذهاب للمحكمة غداً.

حيث يعول محبيها كثيراً على أن تنتهى سلسلة أزماتها مع قضية الوصاية وتتمكن من الخروج من سيطرة والدها بعد سنوات تأثرت فيها مسيرتها سلباً، حتى وصل الأمر لحد حملات من جانب محبيها باسم تحرير بريتنى وأفلام وثائقية استغلتها شركات الإنتاج لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بسبب تسليط الضوء بصورة كبيرة من الاعلام على قضيتها مع والدها.



بريتنى سبيرز

كما أضاف التقرير أن بريتنى سبيرز التى عكفت خلال السنة الماضية على مشاركة متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا بلحظات ممارسة الرياضة، بدت بوزن زائد مؤخراً خلال نفس الصور التى تم التقاطها من جانب الديلى ميل.

من ناحية أخرى كان صناع الفيلم الوثائقىThe Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship، الذى يتطرق لحياة المغنية بريتني سبيرز، طرحوه خلال شهر مايو الماضى، والفيلم وصلت مدته إلى ساعة.



بريتنى سبيرز

ويأتي هذا الفيلم الوثائقى بعد الفيلم السابق الذى طُرح أوائل العام الجارى، تحت اسم Framing Britney Spears، وقدمه صحفى يسمى "موبين أزهر"، حيث يسافر من لوس أنجلوس إلى كنتوود، لويزيانا، حيث نشأت سبيرز، ويكشف اسرار جديدة عن علاقتها بوالدها.

ومن المقررأن يكشف فيلم The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship، فترة الوصاية التي استمرت 13عامًا، خاصة في استكشاف التفويض الذي جعل والد بريتني جيمي سبيرز يشرف على الشؤون المالية والشخصية لابنته لأكثر من عقد من الزمان.