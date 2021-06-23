شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد " مش أنا".. ويقدم الشكر لمن حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر حسنى، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد " مش أنا "، والذى حضره عدد من النجوم منهم" مصطفى قمر وعلى ربيع ومايا السيد و رنا رئيس وحسام الحسينى".

ونشر تامر، صور على خاصية ستورى عبر حسابه على إنستجرام من العرض الخاص للفيلم، حيث كتب:" يا مايان يا قمر نورتينى"، وقال لرنا رئيس حبيبتى يا أجمل رنا نورتينى"، وكتب لعلى ربيع:" حبيبي يا علي يا أبو قلب جميل ربنا يخليك ليا نورتني يا فنان يا عسل انت".

ويطرح فيلم " مش أنا" اليوم في جميع دور العرض وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبيرمن الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.



تامر حسنى



تامر حسنى



تامر حسنى