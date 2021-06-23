صور| محمد رمضان يُقبل يد نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صور تجمعه بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد خلال تواجدهما في دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في إحدى الصور وهو يُقبل يد الفنانة نبيلة عبيد، وعلق "رمضان" على الصورة : "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن و الثقافة و المبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".