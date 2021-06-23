اتهم بالخيانة وهذا سبب خلافه مع أحمد زكي.. حكايات عاطف الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 23 يونيو 1995، رحل عن عالمنا المخرج الكبير عاطف الطيب.

"الطيب" هو أحد عباقرة الإخراج في السينما العربية، فقد انحاز في أعماله للوطن والبسطاء، وكان رائدا للواقعية في أعماله التي تعتبر "علامات" لعل أبرزها: "ضد الحكومة"، "البريء"، "الهروب"، "كتيبة الإعدام"، "ملف في الآداب".

الخليج 365 يعرض لكم أبرز حكايات المخرج الكبير في ذكرى رحيله الـ 26:

اتهامه بالخيانة

بسبب تقديمه لفيلم "ناجي العلي" الذي يحكي قصة رسام الكاريكاتير الفلسطيني "ناجي العلي" شن الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة هجوما ضاريا على الفنان نور الشريف والسيناريست بشير الديك والمخرج عاطف الطيب واصفاً إياهم بالخونة ممن باعوا الوطن بحفنة من الدولارات، حتى تدخل أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك وأوقف الهجمة على الفيلم وعلى عاطف الطيب في الصحافة.

قصة حبه الوحيدة

جمعت عاطف الطيب بزوجته السيدة "أشرف" قصة حب كبيرة، حيث تعرف عليها عاطف الطيب وطلب منها تذاكر لمهرجان الفيلم الألماني في معهد جوته الذي كانت تعمل به، مشيرا إلى أن أول لقاء عاطفي جمع عاطف الطيب وزوجته كان في 28 سبتمبر 1982 وطلب يدها في هذا الميعاد، وقال لها: "أنا مش معايا فلوس، كل فلوسي حطيتها في فيلم الغيرة القاتلة وفشل" لذا انتظرته حتى جمع مبلغ 2000 جنيه ليقوم بخطبتها، وأجل الطيب خطبتهما لانشغاله بتصوير فيلمه "الحب فوق هضبة الهرم"، وبعدها تزوجا وظلا معاً حتى وفاته.

خلافه مع الفنان أحمد زكي

كان خلافه الحاد مع أحمد زكي في فيلم "ضد الحكومة" بسبب اختلاف الرؤية الإخراجية في مشهد المرافعة وهو المشهد الذي يقف فيه أحمد زكي ويؤدي مشهده المشهور، حيث أراد "زكي" تصوير المشهد بلقطات مقربة من ملامحه، ولكن عاطف الطيب أصر على تصوير المشهد بلقطات بعيدة واستعراض كامل للمحاكمة، وهي الرؤية التي ظهرت في الفيلم.

أزمة مرضه

عانى عاطف الطيب في صغره من حمى روماتيزمية لم يتم علاجها بشكل جيد بسبب سوء الأوضاع الصحية في المراغة مسقط رأسه، هذه الأزمة سببت له في الكبر أزمة في القلب، ثم أصيب بمرض السكر، إضافة إلى تحامله على نفسه في التصوير، كل هذه العوامل أدت لإنهاء حياته سريعا في العام 1996