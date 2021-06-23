نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت "بيلة" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووجهت الشكر لحاكم مدينة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة: "شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابعت: "شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.