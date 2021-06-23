مصطفى خاطر يتصدر بوستر فيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى خاطر بوستر فيلم "العارف"، المقرر عرضه 14 يوليو المقبل بالسينمات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتصدر "خاطر" بوستر العمل، وعلق : "أسعد من فيلم العارف، بداية من 14/7 في السينمات".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي.