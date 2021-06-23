فيديو| عائشة بن أحمد تبرز مهارتها في الرقص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بمقطع فيديو لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "عائشة" في الفيديو وهي تبرز مهارتها في الرقص، وعلقت : "رقصة أخرى مع الراقص المفضل لدي".

يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في دراما رمضان المنصرم، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، آدم الشرقاوي، مايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.