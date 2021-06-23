لورديانا ترقص بطريقة محترفة وتبهر متابعيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:50 صباحاً - ببدلة ذهبية أطلت الراقصة البرازيلية لورديانا على متابعيها، بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تحيي إحدى المناسبات بإطلالة جذبت فيها الأنظار كعادتها، وخطفت قلوب الكثيرين برقصها المحترف والمثير، وكانت العليقات: “روعة، معلمة، رقصك رائع”.



وكانت لورديانا قد شاركت مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة عفوية برفقة صديقتها وسط الشارع، وأشارت في تعليقها أن الفيديو صورته خلال إجازتها مؤخراً، وإعتمدت بالفيديو إطلالة كاجوال بالجينز وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.