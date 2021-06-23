ما هي آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز؟

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

لا تزال الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز والتي أصيبت بفيروس كورونا المستجد محل اهتمام جمهورها ومحبيها في العالم العربي.



وكشفت الفنانة المصرية نهال عنبر والمسؤولة عن الملف الطبي لنقابة المهن التمثيلية في مصر، أن الإعلامي رامي رضوان رفض الإدلاء بتصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إلا من خلاله هو فقط، موضحة أنها لن تصرح عن معلومات عن حالتها الصحية بعد طلب أسرتها ذلك.

وقالت عنبر "مقدرش أصرح عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، لأن هذا كان طلب الإعلامي رامي رضوان، بعدم التصريح عن حالتها الصحية إلا من خلاله فقط، إلا بعد طلب أسرتها، والطلب الوحيد فقط أن الجمهور يدعوا لها أن ربنا يشفيها ويعافيها"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وتغيبت دلال عبدالعزيز عن المشاركة في تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم لتواجدها في العناية المركزة واستمرار حالتها الصحية السيئة.