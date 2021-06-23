منى زكي تضع المكياج لنفسها لأول مرة.. فكيف كانت النتيجة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة المصرية، منى زكي، عن سعادتها الكبيرة بنجاحها للمرة الأولى في وضع المكياج لنفسها بشكل جيد ومرضٍ بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها لم تصدق نفسها من الفرحة.

وشاركت متابعيها على “السوشيال ميديا”، النتيجة النهائية لوضعها المكياج لنفسها، من خلال نشر صورتها عبر خاصية “ستوري”، في حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

واختارت النجمة المصرية الألوان الدافئة في مكياجها، ورسمت عيونها بخط آيلاينر عريض، يبزر عيونها الواسعة، وأحمر شفاه لامعاً، معلقة: “أنا مش مصدقة إني حطيت لأول مرة ميك آب عدل لنفسي”.

وسبق أن كشفت الفنانة المصرية عن أصعب مشاهدها في مسلسل “لعبة نيوتن”، موضحةً أنها أدت العديد من المشاهد الصعبة، منها مشهد ولادتها؛ كونه لم يتم تصويره بالترتيب كما ظهر على الشاشة، لكن جرى تصويره في أميركا ومصر على مدار أشهر مختلفة؛ وبالتالي كان من الصعب أن تظهر مشاعرها قوية بهذا الشكل.

وأضافت زكي، في مقابلة إذاعية، أن مشهد المحكمة، أيضاً، الذي تتحدث فيه أمام القاضية حتى تحصل على طفلها كان صعباً للغاية؛ لأنه كان مليئاً بالمشاعر المختلفة، إلى جانب أنه كان مكتوباً في حوالي 6 صفحات كاملة تتحدث هي فقط، وأنها تُواجه صعوبةً في الحفظ؛ لذلك كان تحدياً بالنسبة لها أن يخرج بهذا الشكل.

وأشارت النجمة المصرية إلى أن المخرج تامر محسن لا يسمح بالخروج عن النص المكتوب في السيناريو؛ لذلك كانت تلتزم به وتقول المعنى الأساسي والكلام المهم الخاص بالشخصية، لكنها لا تستطيع أن تقول الكلام حرفياً.

وظهرت منى زكي في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “لعبة نيوتن”، حيث جسّدت دور “هناء”، الطبيبة التي سافرت إلى أميركا بمباركة زوجها محمد ممدوح، كي تضع طفلها هناك، ليحصل على الجنسية الأميركية، إلا أن المشاكل والأزمات بدأت تضرب علاقتهما طوال أيام الحمل.