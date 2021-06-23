عادل إمام بلحية بيضاء ونظارة طبية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات، صورة للممثل المصري عادل إمام برفقة ابنه الأصغر الفنان محمد إمام، وسط إشادات به وبتاريخه.

وأعربت جماهير الزعيم عن اشتياقها الشديد له ولأعماله، التي لطالما أسعدتهم ورسمت البهجة والبسمة على وجوههم، لا سيّما بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الأخير.

وظهر إمام في الصورة بلحية طويلة بيضاء ونظارة طبية، ما لفت أنظار الجمهور الذي كثف الدعوات له بالدعاء بالصحة.

غير أنه بالبحث حول حقيقة ما نُشر، تبيّن أنّ الصورة المنتشرة غير حقيقية وخضعت للـ”فوتوشوب”، لأن الأصلية تعود إلى العام 2018، وظهر فيها من دون لحية بيضاء، في حفل زفاف ابنه محمد على نوران طلعت في الساحل الشمالي.

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات عدّة حول دخول إمام في وعكة صحية، إلا أنّ شقيقه المنتج عصام إمام نفى في تصريح سابق لـ”النهار” هذه الأقاويل، مؤكداً أنّه يتمتع بصحة جيدة.