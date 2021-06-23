فيديو – سمية الخشاب تستعرض رشاقتها في رقصة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنّانة سمية الخشاب جمهورها بفيديو جديد، ظهرت فيه تستعرض رشاقتها وهي ترقص، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر.

ونشرت الفيديو خلال تدريبات رقص تخضع لها برشاقة على أغنية كورية تدعي “Kpop”.

ولاقى الفيديو، تفاعلاً واسعاً، من خلال تعليقات إيجابية كثيرة من جمهورها الذي رشح لها بعض الفرق الغنائية وأعرب عن إعجابه بأدائها التدريبات.

ويشار إلى أنّ الخشاب شاركت المطرب عمر كمال في أغنية “أوعدك” التي أحدثت ضجة، لا سيّما أنها أول تجربة لها في عالم المهرجانات الشعبية.

ويذكر أنّها شاركت في رمضان الماضي في مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وهبة مجدي وسيد رجب وخراج محمد سلامة.