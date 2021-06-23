صرخة أصالة تثير الجدل على مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” جلسة تصوير لها غريبة أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهرت أصالة في الصور وكأنها تصرخ معلقة على الصور بقولها: “الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا”.

ليتفاعل معها العدي من متابعيها وزملائها، حيث علق الفنان أحمد سعد قائلاً: “هي الحلاوة عايزة منك إيه”، وعلقت ابنتها شام الذهبي قائلة: “قلبي علي جمالك.. وصوتك لما تصرخي عليّ”، وقالت الفنانة كندة علوش: “ما أحلاكي حبيبتي ان شالله على طول فرحانة”.

الجدير ذكره أن أصالة كانت قد روّجت لأغنيتها الجديدة التي ستحمل عنوان “بنحبك”، ومن المنتظر أن تطرحها قريباً.

الأغنية بمثابة رسالة محبة إلى مصر وشعبها، حيث قالت النجمة السورية عبر “إنستغرام” إن “العمل الجديد الذي سيكون هدية لمصر، سيتم طرحه عبر “يوتيوب”، خلال ساعات”.

يذكر أنّ آخر ألبومات أصالة، “لا تستسلم”، وهو باللهجة الخليجية، ضم 20 أغنية.