طليق عبلة كامل يعلن قرب عودتها للتمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، عن مفاجأة لجمهورها، بخصوص عودتها مرة أخرى للتمثيل خلال الفترة المقبلة.

وقال كمال في تصريحات صحافية، إنها تقرأ في الوقت الحالي عدداً من السيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنها لم تستقر على أي عمل منها، مشيراً إلى أنها فور استقرارها وتوقيعها، ستخبر محبيها.

وكانت الفنانة عبلة كامل، قد تصدرت مُحركات البحث خلال الأشهر الماضية الماضية، بعد انتشار شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، ولا زالت تُصارع هذا «الضيف الثقيل»، لتُثير مخاوف وقلق جمهورها، لا سيما أنها بعيدة عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين، ولم تظهر عبر أي وسيلة إعلامية.

وكان الفنان أحمد كمال، قد نفى الأخبار التي انتشرت حول إصابة زوجته السابقة ووالدة بناته بمرض السرطان.

وكتب كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة».