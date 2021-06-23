هذا ما حققه "أحمد نوتردام" بعد 6 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام" إيرادات قدرها 17 مليون 847 ألف 837 جنيه، وذلك بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي: "ديدو"، "ماما حامل"، "ثانية واحدة"، "الشنطة".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، انتصار، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.