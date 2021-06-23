شاهدوا مي عمر تخطف الأنظار بالأحمر المثير.. هل يليق بها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:57 صباحاً - شاركت الممثلة المصرية ​مي عمر​ متابعيها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي وبدت بكامل أناقتها.

وارتدت مي فستان أحمر قصير وضيق، مع مكياج ناعم على وجهها أبرز نعومتها، وتركت شعرها منسدل على كتفيها، مع مجموعة إكسسوارات زادت الإطلالة فخامةً. وتفاعل الجمهور وزملاءها بالوسط الفني بشكل كبير مع الصور مثنيين على جمال إطلالتها مؤكدين أن الأحمر يليق بها كثيراً.

كما نشرت مجموعة صور أخرى من جلسة التصوير نفسها، وخطفت أنظار الجمهور بسحر إطلالتها.

وكانت قد أعلنت مي عمر عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

ووجهت مي عمر الشكر للدولة عبر حسابها الخاص قائلة: “خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامه الذهبيه في دوله الإمارات العربيه المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافه والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين. حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعباً”.