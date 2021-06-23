عادل إمام يفاجئ الجمهور بلحية طويلة

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 09:57 صباحاً - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل المصري عادل إمام ، ظهر فيها بلحية طويلة بيضاء برفقة إبنه الممثل محمد عادل إمام.
واعتقد البعض أن هذه الصورة المنتشرة هي من أحدث ظهور للممثل الذي يغيب منذ فترة عن الاطلالات الاعلامية لكن في الحقيقة هذه الصورة فوتوشوب ولا تمت بالواقع باية صلة وتعود الصورة الاساسية لحفل زفاف محمد نجل عادل إمام على نوران طلعت، الذي أقيم عام 2018، ولم يكن الأخير حينها بلحية فعادل لا يعتمد سوى لوك وستايل واحد معروف به منذ سنوات طويلة.
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