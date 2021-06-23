"ديزني" تختار الممثلة رايتشل زيجلر بطلة لـ"سنو وايت"

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت "ديزني" الثلاثاء أن الممثلة الشابة رايتشل زيجلر ستؤدي شخصية "سنو وايت" (بياض الثلج) في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير العائد إلى العام 1937، مستهلةً بقوة مسيرتها الاحترافية.



وأضافت أن هذه النجمة ستتولى أيضاً دور البطولة في فيلم "ويست سايد ستوري" المرتقب في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

واختيرت زيجلر البالغة راهناً 20 عاماً والمولودة لأم كولومبية وأب بولندي من بين 30 ألف مرشحة أجريت لهن تجارب أداء لتولّي دور ماريا في فيلم "ويست سايد ستوري" لستيفن سبيلبرج.

وأُعجِب فريق سبيلبرج خصوصاً بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة عشرة عندما شاركت في التجارب، وكانت برزت قبل ذلك في عدد من الإنتاجات المحلية لمسرحيات موسيقية في نيوجيرزي التي تتحدر منها.

ونقلت ناطقة باسم "ديزني" في رسالة إلى وكالة الأنباء الفرنسية عن مارك ويب الذي سيتولى إخراج "سنو وايت" قوله إن "القدرات الصوتية غير العادية لرايتشل لا تمثّل سوى جانب واحد من موهبتها".

وتوقع ويب الذي سبق أن أخرج عدداً من الأفلام أبرزها اثنان من أجزاء سلسلة "الرجل العنكبوت" هما "ذي أميزينج سبايدر مان" ( 2012) و"ذي أميزينج سبايدر مان 2" (2014)، أن "تصبح قوة (زيجلر) وذكاؤها وتفاؤلها جزءاً لا يتجزأ من إعادة اكتشاف فرحة لحكاية (ديزني9 الخيالية الكلاسيكية".

وأوضحت "ديزني" أن من المقرر البدء بإنتاج الفيلم سنة 2022، وهو اقتباس لقصة كتبها اللغويان الألمانيان الأخوان جريم اللذان نشرا النسخة الأولى منها العام 1812.

ويُعتبر اختيار ممثلة خلاسية (لفظ يُطلق على شخص ذي أصل مختَلط من الجنسين الأبيض والأسود) لتولي دور البطلة السينمائية الأولى لـ"ديزني" العام 1937 مؤشراً جديداً إلى انعطاف الاستديو المتهم منذ مدة طويلة باختيار شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في الغالب.

وكان ممثلون يعكسون التنوّع تولوا الأدوار الرئيسية في النسختين الحيتين أيضاً من فيلمي "مولان" (2020) و"علاء الدين" (2019) .

وستكون باكورة مسيرة رايتشل زيجلر غير المعروفة بعد تقريباً لعامة الناس من أكثر البدايات التمثيلية استقطابا للاهتمام الإعلامي في التاريخ، إذ تؤدي بالإضافة إلى دور "سنو وايت" ومشاركتها في "ويست سايد ستوري" دوراً في فيلم "شازام! فيوري أوف ذي جادز" المرتقب سنة 2023 والذي يشكّل تتمة لفيلم "شازام".