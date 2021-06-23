صور| جيهان خليل جذابة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وظهرت "جيهان" في الصور بإطلالة جذابة، خلال تواجدها في أحد فنادق مدينة مرسى علم، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعُرض للفنانة جيهان خليل في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، شريف دسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي.

كما شاركت في فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، أحمد كمال، علاء مرسي، ومن إخراج عماد البهات.