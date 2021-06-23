شاهد.. كيف تصرف المحتجين في لبنان بعد تفاجئهم بسيارة جورج وسوف؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:50 صباحاً - فوجئ عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء الثلاثاء، بمرور سيارة الفنان السوري جورج وسوف من موقع احتجاجهم، ليتحول المشهد إلى “جلسة أُنس وطرب”.

فأثناء قطع أوتوستراد البالما، شمال لبنان بالقرب من مدينة طرابلس، تصادف مرور سيارة ـ”سلطان الطرب”، الذي فاجأ المحتجين وطلب منهم السماح له بالمرور.

وحرص عدد من الشبان المتواجدين في المكان على التقاط صور تذكارية مع وسوف، وتأدية عدد من أغانيه الشهيرة حيث سمع في بعض الفيديوهات صوت البعض وهم يغنون اغنية “ماما يا ماما” فيما مازحه اخر وقال له “شي مئة دولار ابو وديع”.

ولم ينس الشبان مطالبة الفنان المحبوب لديهم بـ”الوقوف إلى جانبهم في وجه السلطة”، قبل أن يزيلوا العوائق ويفتحوا الطريق لمرور سيارته.