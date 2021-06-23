سيلينا غوميز تشعل الترند السعودي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:43 صباحاً - تصدر هاشتاغ #سيلينا_مواسم_السعودية ترند موقع تويتر في المملكة صباح اليوم الثلاثاء حيث غرد الالاف الناشطين مطالبين بمشاركة النجمة العالمية سيلينا غوميز في مواسم السعودية.

وقد اكد الكثيرين ان سيلينا نجمتهم المفضلة معربين عن امنتيهم ان يتمكنوا من حضور حفل لها ضمن مواسم التلافيه المرتقبة في السعودية.



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وكانت الفعاليات الترفيهية قد عادت في السعودية بعد اشهر من التوقف بسبب اشهر طويلة من الانقطاع بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وانطلقت حفلات الرياض في 4 يونيو (حزيران)، مع أصالة نصري ونبيل شعيل وفنان العرب محمد عبده، وذلك بعد أن أحيا عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، عدداً من الحفلات الغنائية عبر البث المباشر الرقمي، برعاية هيئة الترفيه السعودية.



وأعلنت هيئة الترفيه عن حفلات الرياض المقبلة، التي سيحييها تامر حسني في 24 يونيو (حزيران)، تليها ليلة فنية يحييها عبد الله الرويشد الذي سيجتمع مع فهد الكبيسي وداليا مبارك، فيما سيحيي محمد حماقي حفلاً غنائياً بجدة في 25 يونيو، تحت قبة جدة سوبر دوم، القبة الكبرى في العالم بلا أعمدة.

وكانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة كثيراً من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، حيث قُدّم في المجمل أكثر من 390 فعالية نوعية جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وأسهمت في توليد كثير من فرص الأعمال، بالإضافة لما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.