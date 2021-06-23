شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر عبد الله حسن يكتب أشعار مسرحية "نجوم الظهر" لـ محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتب الشاعر عبد الله حسن أشعار العمل المسرحي الغنائى الاستعراضى الكوميدى "نجوم الظهر" للفنان الكبير محمد صبحي الذى يقوم بإخراجه وبطولته وكتابته أيضا بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة.

مسرحية " نجوم الظهر " موسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوى، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

يذكر أن الشاعر عبد الله حسن من مواليد عام 1985 بمدينة طنطا وقد اشتهر عام 2012 بأداء الشعر السياسي وقدم العديد من القصائد الشعرية التي لقيت نجاحا جماهيريا واسعا كما كرمته الدولة على قصيدتي: " نفس ابقى ضابط " عام 2014 و" احترامي" عام 2015 بالإضافة لمشاركته في العديد من البرامج التليفزيونية الشهيرة ، وكرمه مؤخرا النجم محمد صبحي في احتفالية 50 سنة فن كأحد المشاركين في أعماله علي مدار نصف قرن فقد كتب له من قبل عدة أشعار لأكثر من عمل مسرحي كما كتب أشعار احتفالية 50 سنة فن الأخيرة .