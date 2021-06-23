شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الأول من مسلسل NCIS: Hawaii والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تصوير مسلسل NCIS: Hawaii، خلال الأيام الماضية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ومن المقرر أن يطرح العمل خلال موسم الخريف المقبل من العام الجارى 2021، ولم تكشف الشبكة المنتجة عن عدد حلقات المسلسل بعد.

تدورأحداث مسلسل NCIS: Hawaii حول جين تينانت (لاتشي)، أول عميلة خاصة مسؤولة عن NCIS بيرل هاربور، وفريقها وهم يوازنون بين الواجب تجاه الأسرة والبلد، والتحقيق في الجرائم الخطيرة التي تنطوي على أفراد عسكريين، والأمن القومي، وألغاز دولة الجزيرة بحد ذاتها.

وكان قد انضم الثنائى تورى أندرسون (No Tomorrow) وكيان تالان (Brainchild)، إلى مسلسل NCIS: Hawaii، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، على أن تلعب أندرسون دوركيت ويسلر، عميلة في وكالة الاستخبارات الدفاعية العازمة على تسلق السلم المهني، التي تتفوق في عملها، لكن على الرغم من المظاهر، تسير ويسلر بعمق.

كما سيلعب تالان دور أليكس، أكبر أطفال تينانت، الذى يبلغ من العمر 16 عامًا ويتمتع بإرادة قوية، ولكنه لا يزال يكافح من أجل التعامل مع طلاق والديه وجميع التغييرات التي تأتي معه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

بالإضافة إليهم انضم الثلاثى فانيسا لاتشي، وياسمين البسطامي، وجيسون أنطون طاقم ممثلين مسلسل NCIS: Hawaii، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، على أن تلعب لاتشى دور البطولة بـ شخصية جين تينانت، دبلوماسية، وتحاول السيطرة في مهنة يسيطر عليها الذكور.

وستلعب البسطامي دور لوسي، أصغر أعضاء فريق NCIS، ولكنها حريصة على أن تكون الأولى لـ من يجد هذا الدليل الرئيسي، وسيلعب أنطون دور إرني، اختصاصي الاستخبارات الإلكترونية في NCIS، الذى يتحدث العديد من اللغات.