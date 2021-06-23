شاهد.. مبارك الهاجري يصدم احلام بتعليق غير متوقع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفاً وعفوياً جمعها بزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري الذي مازحها بقوله: “أسعد وأفرحني وأثلج صدري الفوتوسيشن (جلسة التصوير) معك”.

وأعقبت أحلام المقطع المصوّر بتعليقها في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “أثلج صدري هههههه، يا عمري أنت”.



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وكانت أحلام احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلاد الهاجري، فأطلت في مقطع مصوّر جمعهما، مضيفةً: “تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي وأخوي وأبوي وصديقي وظهري”.

وتابعت في تعليقها على صورة أخرى لهما: “حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري شكراً لأنك اخترتني من بد الكل شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمة ولولوة شكراً على وجودك بحياتي”.

ونشرت فيديو ثالثاً صوّرته بطريقة “سيلفي” مع الهاجري، معقبةً بقولها: “تمرد قلبي بحبك”.وتزوّجت أحلام الشامسي من الهاجري بتاريخ 18 حزيران (يونيو) من عام 2003، ولها منه ثلاثة أبناء وهم: فاهد وُلد في عام 2004، وَفاطمة وُلدت في عام 2008، ولولوة في عام 2010.