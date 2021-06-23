شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تبدأ مسلسل "60 دقيقة" بعد مغادرتها "جارة القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل "60 دقيقة" بعد 10 أيام للمخرجة مريم الأحمدى وتقوم ببطولته ياسمين رئيس، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تبدأ رئيس تصوير مشاهدها الأولى فى لبنان بعد انتهائها من تصوير فيلم "جارة القمر"، الجارى تصويره حاليا.

وتدورأحداث المسلسل في حقبتين مختلفتين، والعمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الـ10 حلقات، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيوينة.

مسلسل "60 دقيقة"، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدى، وبطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدورأحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

من ناحية أخرى أوشكت ياسمين رئيس على الإنتهاء من تصوير فيلم "جارة القمر"، حيث تصورمشاهدها الأخيرة من الفيلم فى مدينة أسوان والعمل إخراج هادي الباجورى، وتأليف محمود زهران، حيث تشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى ومحمد الشرنوبى وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.