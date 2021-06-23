وفاء الكيلاني تخطف الانظار بإطلالة مختلفة

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:46 صباحاً - خطفت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، الانظار بعد مشاركتها صورة جديدة لها، عبر حسابها على على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وفاء، عبر الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرا، عن اللوك الجديد الذي اعتمدته.

وقامت الكيلاني، بتغيير لون شعرها وتصفيفته، فيما عبر جمهورها عن إعجابه بالشكل الجديد.

جدير بالذكر، أن آخر برامج وفاء الكيلاني كان “السيرة” وعرض عبر قناة dmc وأبو ظبي.

وفيه استضافت مجموعة كبيرة من نجوم الفن في العالم العربي، أبرزهم يسرا وحسين فهمي ومحمود حميدة.