محمد الفلاح - حرب النفقة بين أحمد عز وزينة.. أسلحة جديدة أمام المحكمة

الأربعاء 23 يونيو 2021

رد معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، على تصريحات محامي أحمد عز، أشرف عبدالعزيز، بشأن حرب النفقة ما بين الطرفين.



محامي أحمد عز كان قد تقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر ضد موكله بإلزامه بدفع 60 ألف جنيه شهرياً مصروفات لطفلي زينة.

وطلب محامي عز التصريح باستخراج قيمة المصروفات في المدارس الدولية الموجودة بجوار سكن الصغيرين، وطلب من هيئة المحكمة نقل الأطفال إلى هذه المدارس.

وقال المحامي إن المصروفات الدراسية للأطفال تقترب من مليون جنيه وهو مبلغ "كبير" ويزيد عن إمكانية موكله.

في المقابل استندت زينة ومحاميها معتز الدكر إلى أعمال وممتلكات أحمد عز في المطالبة بزيادة نفقة الطفلين من 30 إلى 60 ألف جنيه شهرياً، وهي الدعوى التي حجزتها المحكمة للحكم في 11 يوليو/حزيران.

وقال معتز الدكر لـ"ET بالعربي" إن الفنان أحمد عز "ذو ثراء فاحش"، مؤكداً أن المحكمة قضت بزيادة نفقة الصغيرين وفقاً للتحريات الرسمية عن أعمال وممتلكات عز.

وأضاف الدكر أن أحمد عز تقاضى مليون دولار نظير مشاركته في مسرحية "علاء الدين" و30 مليون جنيه مقابل مسلسل "أبو عمر المصري" و24 مليون جنيه نظير حملة إعلانية أخيرة.