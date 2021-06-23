شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد فهمى يصوران المشاهد الأخيرة لـفيلم "العارف" قبل طرحه 14 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل طرحه فى السينمات يوم 14 يوليو المقبل، يصور النجم أحمد عز والفنان أحمد فهمى مشاهدهما الأخيرة من فيلم "العارف" داخل ديكور بغرفة المخابرات، وهوالديكور الرئيسى الذى تم بنائه باستويو نحاس بمدينة السينما.

وشهدت الأيام الماضية، ترويج أبطال الفيلم له بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى، أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

ويظهر النجم أحمد فهمى فى الفيلم بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بادوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما، ونفس الأمر بالنسبة للفنان مصطفى خاطر الذى يجسد شخصية تتسم بالغموض وتدخل فى أجواء الإثارة والمطاردات فى العمل ليبتعد هو الآخر عن الكوميديا المعتادة عليه.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".