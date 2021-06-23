شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى فوتوسيشن "الصرخة": الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة السورية أصالة نصرى بإطلالة "الصرخة" فى أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن"، وذلك قبل طرح أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى تهديها إلى مصر وشعبها.



أصالة

ونشرت أصالة الصور الجديدة، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، صحبتها بتعليق: "الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا".



أصالة

وكانت المطربة السورية أصالة طرحت مؤخرا مقطع فيديو قصير من أغنيتها الجديدة "بنحبك"، الموجهة للشعب المصرى، حيث نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قبل أيام من طرح الأغنية بالكامل عبر قناتها الرسمية.





وجاءت كلمات الأغنية المقرر طرحها قريبًا، كالآتى: "مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها، حضن وسند ضهر وأمان دايما قوى، كتر خيرك بنحبك أوى، بنحبك أوي، بنحبك يا أهل المحروسة".





وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.