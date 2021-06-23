شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بالدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم، منذ قليل، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فى دورته الـ22 والذى بدأ بالسلام الجمهورى. وحضر الحفل كل من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، اللواء مجدى العنانى السكرتير العام للمحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

بدأ الحفل بتقديم أغنية "أكيد راجعين"، غناء المطربة أسما الأزرق، كلمات أحمد راؤول، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركى، استعراضات مصطفى حجاج، الحفل من إخراج الفنان هشام عطوة.

وقال الناقد الفنى عصام زكريا رئيس المهرجان: "تختلف السينما عن سائر الفنون كونها فنا جماعيا، وهو ما ينطبق على المهرجانات الفنية إذ تتعدد فيها المهن والمهام، ولولا تكاتف فريق عمل المهرجان الواحد لما وجدنا هذا النجاح".

وأضاف زكريا: "يثبت المهرجان للمرة الثانية والعشرين أن الفن والثقافة قادران على الجمع بين البشر مهما باعدت بينهما الأوبئة"، مشيرا إلى أن السيناريست محمد الباسوسى تولى رئاسة المركز فى وقت صعب وقام بتذليل كل العقبات أمام إقامة المهرجان.

فيما قال السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما: "تم التحضير لهذه الدورة الاستثنائية منذ أكثر من عامين، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، وبرئاسة الناقد عصام زكريا، قبل أن أتولى رئاسة المركز، ثم تلاحمت بيننا الأفكار حين شرفت برئاسة المركز وإلى الآن".

وأضاف الباسوسي: "لولا جهود هذين الصديقين لما خرج هذا المهرجان بهذا الشكل المبهر، كما قدم الشكر لكل من ساهم فى صناعة هذه الدورة وجميع قطاعات وزارة الثقافة ووزارة السياحة ومحافظة الإسماعيلية".

بينما تقدم اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على مجهودها فى إقامة هذه الدورة. وقال فهمي: "كانت إقامة هذه الدورة من المهرجان بمثابة تحدٍ ضخم، ولقد تم تنفيذها على أعلى مستوى من ناحية الإعداد والتنظيم والإدارة، وتستمر الإسماعيلية تلك المدينة التى يتميز شعبها بتذوق الفنون فى استقبال مزيد من المهرجانات الفنية لجميع أفرع الإبداع".

كما ألقى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، كلمته نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نقل خلالها تحيات الوزيرة التى منعها من الحضور مهام العمل.

وقال عبد الجليل: "يوما بعد يوم يثبت المهرجان تفرده وتميزه ولقد حظى المهرجان هذه الدورة بربان جديد وهو الصديق محمد الباسوسى، الذى وجد ضالته فى رجل سينمائى محنك يقدم لنا وجبة رائعة من عمق الرؤية والاختيارات الجيدة للعروض، وهو عصام زكريا، وتجلى ذلك بما رأيناه خلال فعاليات هذه الدورة التى جاءت بشكل يليق بتاريخ المهرجان".

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي:

- مسابقة أفلام الطلبة:

جائزة أفضل فيلم تسجيلى من نصيب فيلم "20 جنيه فى الشهر" للمخرج حسن ابو دومة، جائزة أفضل فيلم روائى فى المسابقة لفيلم "فرصة أخيرة" للمخرج عمر صدقى، كما حصل أيضا على جائزة الدكتور سمير فرج وقيمتها 5 آلاف جنيه باسم الراحل "سمير سيف".

وتنويه خاص لفيلم "أفضل البقاء فى صمت" للمخرجة دينا الزنينى، وفيلم "أن تصل متأخرا" للمخرجة ضحى حمدى، وفيلم "برابري" للمخرج عمرو خالد.

- جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة:

فازت بها الأفلام التالية: فيلم "زكريات" للمخرج باستيان ديبو، فيلم "تبقى واحدا" للمخرج سابستيان درينجر"، فيلم "الفتيات المزعجات" للمخرج ديفيد اوريلانا، فيلم "when the persimmons grew " للمخرج هلال بايداروف.

- جائزة مسابقة الرسوم المتحركة:

فاز فيلم "carrousel" بالمركز الأول، بينما حصل فيلم " push this button " على المركز الثانى، أما فيلم "souvenir" فحصد المركز الثالث.

- جائزة الأفلام الروائية القصيرة:

حصد فيلم "alsit" المركز الاول، فيما حصل فيلم "maradonnas " على المركز الثانى، وتنويه خاص لفيلم "the lamp of god" وفيلم "aisha".

- جائزة الأفلام التسجيلية القصيرة:

حصل على جائزة أفضل فيلم "عمى تودور" للمخرج اولكا لوكوفانيكوفا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "كشك الجنة للصحف والمجلات" للمخرج جيوفانا ورودريجو، وتنويه خاص لفيلم "نايا الغابة لها الف عين" للمخرج سيباستيان مولدر .

- جائزة مسابقة الأفلام التسجيلة الطويلة:

جاءت جائزة أفضل فيلم لـ "قفص السكر" للمخرجة لمى طيارة، وتنويه خاص لفيلم "القصة الخامسة" للمخرج أحمد عبد، وتنويه خاص لفيلم "قفزة اخري"للمخرج ايمانويل جيروسا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "خريطة أحلام أمريكا اللاتينية" للمخرج مارتين ويبر.