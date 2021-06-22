بدر خلف يحتفل بعيد زواجه مرتديًا فستان زفاف ووصلة رقص

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:57 مساءً - أثار خبير التجميل ومشهور سناب شات الإماراتي بدر خلف جدلا واسعا بعد ظهوره بفستان زفاف أبيض ومكياج كامل احتفالا بعيد زواجه.

وظهر بدر بتسريحة شعر طويل ومصفف على طريقة الويفي وهو يرقص على أنغام زفة شعبية، وعلق على المقطع الذي نشره على حسابه الخاص في تويتر: “ما فيه أنثى تعوضك فبُعدي أنا التوبة وغيـري خطايا”.

pic.twitter.com/dzbLGsZT6o— Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) 💍❤️ pic.twitter.com/dzbLGsZT6o — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) June 21, 2021

وانهالت التعليقات على صور وتعليق بدر خلف، وجاء بينها: “العروس اللي الله يحرمنا منها”، و“عروسة الموسم”، وقالت متابعة: “أنا بس بدي افهم شو شعور مرته”، وعلقت أخرى: “هرمونات الانوثة مرتفعة اليوم أكثر”، و”في انوثة اكتر مني شو يا عروس منوره “.

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل بدر خلف باستغراب كبير بسبب تصرفاته المثيرة للجدل خاصة أن بداياته كانت كإعلامي يتصرف بشكل طبيعي.

وقال أحد المتابعين: “ترا هذا بدر مو مجرد شخص قرر يغير جنسه ويتشبه بالنساء هذا ظاهرة خطيرة على المجتمع والفيديوهات الي يصورها تخلينا نتقبل بالعقل الباطن ان في زي كذا اشخاص”.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status 💍❤️ pic.twitter.com/dzbLGsZT6o — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) June 21, 2021

وكان بدر خلف قد نشر سابقا مقطع فيديو باستخدام أحد التطبيقات التي تعتمد على تركيب الوجوه، ليظهر بفستان أبيض في دور العروس، معلقاً على الفيديو بتغريدة كتب فيها: “تم وبحمدالله عقد قراني مع بن جونس العتيبي ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين”.

من جهته، شارك خبير التجميل الصُورة الأولى لطفلته الجديدة والتي رزق بها منذ أيام، وأظهرت الصُورة التي تم مشاركتها مع تغطية وجهها بـ إيموجي وهي في أحضان والدتها وعلق بـ “يارب احفظ لي زوجتي وبناتي من كل شر”.

ويشتهر بدر خلف بفيديوهاته الأنثوية، التي يظهر فيها وهو يقدم لمتابعاته من الفتيات والسيدات نصائح تجميلية عن كيفية الاهتمام بالبشرة والماكياج والشعر، من خلال فيديوهات يقوم فيها بعمل ماكياج ووضع ماسكات لنفسه ليتعلمن منه، كما أنه يطلق على نفسه اسم “ماما بدرية”، و”كيكة”.