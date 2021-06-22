ممثل مصري يؤكد وضع دلال عبد العزيز غير مستقر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:57 مساءً - كشف الممثل المصري ​عمرو وهبة​ تطورات الحالة الصحية للممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​.

وفي التفاصيل، تساءل الفنان علي الألفي عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وكتب :”حد يعرف أى أخبار عن مدام دلال عبد العزيز”، ليرد عليه عمرو وهبة: “صباح الفل يا علوه مش بحب اتكلم باسم الأسرة واقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص”.

وكان عمرو وهبة نشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بـ دلال عبد العزيز من كواليس مسلسل “في بيتنا روبرت”.

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