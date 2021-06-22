نوال الكويتية تعلن عن مفاجأة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت روتانا عبر حسابها على “تويتر” فيديو للقاء يجمع كلاًّ من سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والفنانة نوال وزوجها الملحن مشعل العروج، في حديث ودي متبادل، وكان عنوان الفيديو (بعد غياب طويل).

وكتب تغريدة مرافقة الفيديو: (بعد غيابٍ طويل العراب #سالم_الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يلتقي بقيثارة الخليج #نوال_الكويتية والملحن #مشعل_العروج وحديث ودّي متبادل، تتوقعون في عمل جديد؟)

وقال سالم الهندي مخاطباً الفنانة نوال: أم الحنين، ولهنا عليك، مر وقت طويل لم نجتمع، وعلقت نوال بدورها قائلة: انتهت كورونا والناس بدأت في التطعيم، بعدها رحب الهندي بالملحن مشعل العروج وقال: (بو سليمان منور، نريد الأعمال الحلوة)، لينتهي الفيديو بكلمة للهندي: ترقبوا المفاجأة.

وبانتشار الفيديو ظهرت تساؤلات عديدة حول هذا الاجتماع؛ هل هو للعمل أم لقاء ودي؟ لكن جملة (ترقبوا المفاجأة) التي قالها الهندي بينت أن هناك عملاً فنياً مرتقباً وقريباً يجمع الثلاثي.

وكان الحديث بين الهندي ونوال والعروج مليئاً بالمودة والشوق، حيث لم يلتقوا منذ فترة، وتحديداً قبل انتشار جائحة كورونا.

يذكر أن الفنانة نوال قد عُقد قرانها على الملحن الكويتي مشعل العروج في 4 مارس 2009، وقد أحدث خبر زفافهما ضجة إعلامية في الشارع الكويتي؛ حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط شخصان من الوسط الإعلامي والفني، كما أن الفنان مشعل العروج سبق له الزواج مرتين وانفصل في الحالتين، وفي 17 سبتمبر 2010 رُزقت نوال بابنتها حنين.

لُقبت نوال بألقاب عدة من خلال مشاركاتها في المهرجانات الكبرى، حيث نالت ألقاباً تليق بإنجازاتها الفنية، ومنها: نجمة الخليج الأولى، قيثارة الخليج، فنانة العرب، سيدة الغناء، كوكب الغناء الخليجي، شمس وقمر الكويت، شيخة الطرب، عصفورة الفن، دانة الخليج.

إضافة إلى ذلك فقد أطلق عليها الموسيقار إلياس الرحباني لقب المطربة الرومانسية الكلاس، ولقبها الفنان الدكتور عبد الله الرويشد والشاعر الكبير علي عسيري والموسيقار القدير ناصر الصالح والشاعر القدير عبد اللطيف البناي، وعدد من أهل الفن بـ(فنانة الخليج الأولى)، ومنحها فنان العرب محمد عبده لقب ملكة الرومانسية، ولُقبت بفنانة العرب أثناء مشاركتها في عدة مهرجانات، رغم تأكيدها الدائم أن الألقاب لا تمثل هوساً بالنسبة لها، وأنها تأتي هدية من جمهورها ومحبيها، وأن لقبها الأحب على قلبها هو نوال الكويتية؛ وذلك لارتباط اسمها باسم بلدها الكويت.