قبلة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي تشعل السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مثل فرحة الجمهور بالنهايات السعيدة للأفلام العربية الكلاسيكية، احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو غير مسبوق ظهرت فيه النجمة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي داخل سيارته، ومنحته قبلة رومانسية، وأكدت أنه “حب عمرها كله” للرد على التلميحات المتكررة بأن معركتها الأخيرة مع ريهام حجاج بسبب غيرتها على زوجها الأول محمد حلاوة.

ياسمين المشهورة بطبيعتها المتحفظة فيما يخص حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت أن تحسم كل التلميحات التي يتم استخدامها للهجوم عليها، ونشرت فيديو رومانسي، عبر كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مع أحمد العوضي، من داخل السيارة وهي تتغزل به على أنغام أغنية قصة حب، للمطرب اللبناني رامي عياش، وحقق الفيديو 2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو الذي جمعها بأحمد العوضي قائلة: “حب عمري.. أحمد العوضي”.

وبنفس الوقت نشر الفنان أحمد العوضي، نفس الفيديو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: للأبد.

يذكر ان التلاسن بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، دخل مرحلة الخطر، بعدما ألمحت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات صحفية إلى أن الطرف الثاني “تقصد ياسمين” غاضبة من زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة، بسبب انها لا زالت تحبه، ما أثار ردة فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره البعض محاولة لزرع الفتنة بين ياسمين وزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي.

التلميح الوارد على لسان بوسي شلبي سبق وتكرر على لسان لمياء شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، ورد عليه أحمد العوضي بطريقة عملية حيث قام بنشر صورة رومانسية مع ياسمين مع تعليق يؤكد أنها حبه وعالمه وقلبه.

العوضي لم ينشر الصورة الرومانسية عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك كما اعتاد في الصور السابقة، واختار النشر عبر صفحته الرسمية لتصل الرسالة إلى أكثر من خمسة ملايين متابع، وعلق عليها قائلا: أحبك يا عالمي مع وضع أيقونتين لقلب أحمر، وتجنب العوضي منذ بداية الأزمة وضع أي تعليق يتطرق فيه لعلاقة ياسمين بزوجها السابق.